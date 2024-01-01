Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar

Şişli’de yer alan Kurtuluş semtinde yurttaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere, tava çalıp nar fırlatarak karşıladı.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:33
Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar
Abone Ol google-news

Şişli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde nesillerdir devam eden yılbaşı geleneği bu yıl da tekrarlandı. Mahalle sakinleri yeni yılın gelişini camlara çıkarak kutladı. 

Camlara çıkıp tencere ve kaşıkları birbirine vurarak kutlayan vatandaşlar saat 00.00’a geldiğinde ise evlerinin camından sokağa nar ve bardak, tabak fırlattı. 

Yeni yılın gelişini kutlayan mahalle sakinlerinden biri "2024’ün ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.


Şişli kurtuluş yeni yıl Tencere Tava

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde yeni yıl coşkusu: Müslüm Gürses'in benzeri ile fotoğraf çektirdiler

İstiklal Caddesi'nde yeni yıl coşkusu: Müslüm Gürses'in benzeri ile fotoğraf çektirdiler
Bursa'da gençler, yeni yıla İstiklal Marşı okuyarak girdi

Bursa'da gençler, yeni yıla İstiklal Marşı okuyarak girdi
İstanbul Valisi Gül'den yeni yılın ilk bebeği Kaan'a ziyaret

İstanbul Valisi Gül'den yeni yılın ilk bebeği Kaan'a ziyaret

En Çok Okunan Haberler