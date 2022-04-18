Yeniden Refah Partisi'nden CHP ile ittifak açıklaması: Neden olmasın

"BU PRENSİPLER EVET DENİLECEK PRENSİPLER"

Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yanlış yaptıklarını kabul ettiğini de anımsatan Altınöz o günkü konjonktürde çok ciddi hataların yapıldığının altını çizdi. Altınöz, bir ittifak olacaksa CHP'nin parti prensiplerini kabul etmesini gerektiğini vurguladı. "Kaldı ki, bu prensipler evet denilecek prensipler" diyen Altınöz sözlerine şöyle devam etti:

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ DİYORLAR; BUNLARI ANLAŞMAK, OTURUP KONUŞMAK LAZIM"

"Bu prensiplerle anlaşıyorsak niye olmasın? İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız diyorlar. Bunları anlaşmak, oturup konuşmak lazım. Yetkili kurullar oturur, konuşulur. Eğer oluyorsa neden olmasın?"