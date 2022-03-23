Yeniden Refah Partisinden 5 muhalefet partisine ittifak çağrısı: Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 5 muhalefet partisine "Gelin D-60'ı kurmak üzere Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim" çağrısı yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada muhalefet partilerine 'ittifak' çağrısında bulundu.
Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemden geçtiğini ifade eden Erbakan, "Taneyle salatalık, kaşıkla salça satılan döneme girmiş durumdayız. Bebek maması ve ayçiçeği yağının çalınma riski olan son derece lüks bir ürün haline geldiği bir Türkiye'de yaşıyoruz" diye konuştu.
'ANADOLU İTTİFAKI'NA ÇAĞIRDI
CHP'nin, İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın milletin sorunlarını çözebileceğini düşünmediğini söyleyen Erbakan, artık 'Milli Görüş'ün iktidara gelmesi gerektiğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
"İttifakın içerisindeki özellikle 5 partiye tekrar çağrımızı yineliyoruz. Burada, bu masanın içerisinde bulunup 60 sene sonra Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın. Gelin milli görüş prensipleri çerçevesinde, paylaşımda, yönetimde adaleti sağlamak üzere, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomiye geçmek üzere, iki yüzlü, çifte standartçı, bugüne kadar sicili ortada olan Batı'nın, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, G-20'nin peşinde koşmak yerine D-60'ı kurmak üzere Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim, Milli Selamet İttifakı'nı gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması için bir ittifak altında birleşelim. Bu olmasa dahi bizim Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere en güçlü şekilde gireceğimizi ve çok ciddi bir aktör olarak Türk siyasetine yön vereceğimizi ifade etmek istiyorum."
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