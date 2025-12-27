Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Yenidoğan Çetesi' davasında ara karar açıklandı: 3 sanık tahliye edildi!

27.12.2025 16:01:00
İHA
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'inci duruşması, 5'inci gününde ara kararını açıklayan mahkeme, 3 sanığın tahliyesine hükmetti.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçen günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

DAVADA 7'İNCİ DURUŞMA

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'inci duruşması 5'inci gününde devam ediyor. Duruşmaya, 6’sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Sanık yoklamalarının ardından savunma yapan avukatlar, mahkemeden müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından heyet, ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verdi.

ÜÇ SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI!

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, TRG Hospital Hastanesi’nde doktor olarak çalışan, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki ve basamaklarda oynama yaparak gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK’ye fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Gürül, yenidoğan yoğun bakım hemşireleri Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı'nın 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu bir kısım sanıkların ise, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlgili Konular: #dava #Çete #Tahliye #yenidoğan

