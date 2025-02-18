'Yenidoğan çetesi' davasının üçüncü duruşması başladı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:09

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:30

İstanbul'da, SGK'den daha fazla para almak için yenidoğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 25'i tutuklu 46 sanığın, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugğn devam edilidi.

İLKER GÖNEN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve ihmali davranışla 10 bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 kez uygulanmak üzere toplam 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilen Dr.İlker Gönen, tutuklu bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki tek kişilik hücresinde 1 Şubat'ta bileklerini keserek yaşamına son vermişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı iddia ediliyor. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu öne sürülüyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatıldı. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı kaydedilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

GÖNEN'İN AVUKATI SARI'NIN AVUKATI OLDU

Yaşamına son veren İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, söz alarak taleplerinin olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ise müvekkili öldüğü için dosyadaki taraf sıfatlarının düştüğünü ve buna ilişkin bir ara karar kuracaklarını söyledi.

Avukat Mantar, "Vekalet ilişkimiz yoktur. Fırat Sarı müdafii olarak yazılı vekaletnameyi sonra sunmak üzere kaydımızın yapılmasını talep ediyoruz" diyerek tutuklu sanık Fırat Sarı'nın müdafii olduğunu söyledi.