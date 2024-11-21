‘Yenidoğan çetesi’ skandalı: TKH’den Memişoğlu ve 4 eski Bakan hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 21:09

Güncelleme: 21.11.2024 - 21:23

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen sağlık skandalında ihmalleri bulunduğu iddiasıyla Eski Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu, Recep Akdağ, Ahmet Demircan, Fahrettin Koca ve mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında görevi kötüye kullanma, suçu bildirmeme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, görevin ihmali, göreve ilişkin sırrın açıklanması, suçluyu kayırma suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu TKH adına Genel Başkan Aysel Tekerek yaparken, suç duyurusu dilekçesinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“1- Ülke tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük sağlık skandalı olan, halen sayısı net olmamakla birlikte onlarca yenidoğan bebeğin ölümüne neden olan, kamunun ve şahısların dolandırılması yolu ile haksız kazanç sağlayan, nitelikli dolandırıcılığı örgüt halinde işleyen kamuoyunda “ Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen kişilerin tüm işlemlerinde şikayette bulunduğumuz sağlık bakanlarının da işlemiş olduğu suçlar etkili ve belirleyici olmuştur.

2- Bahsi geçen çete üyeleri halihazırda yargılanmakta olsa dahi şikayet ettiklerimiz ile ilgili bir soruşturma bulunmamaktadır. Oysa ki, gerek TBMM tutanaklarında gerekse de kamuoyunda, sağlık hizmeti yürütülürken özel hastane yetkililerinin , özel hastanelerdeki nitelikli dolandırıcılıkların bakanlara bildirildiği ortaya çıkmıştır. Bakanların bu bildirimlerin gereğini yerine getirmediği açığa çıkmıştır.

3- Yenidoğan çetesi davasında yargılananların ifadelerinde de ortaya çıktığı gibi, bakanların sadece ihmali değil, aynı zamanda iradi olarak suça karışanları korudukları, suçların üzerini örttükleri, önleyici tedbirleri almadıkları, denetimlerin kağıt üzerinde yapıldığı ve kimi zamanlarda denetçilerin özel hastaneleri önden uyardıkları ortaya çıkmıştır.”