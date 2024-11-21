'Yenidoğan' davasında dördüncü gün: 'Teşekkür bazında para aldım'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:52

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:02

İstanbul'da yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının dördüncü oturumu bugün başladı.

Örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'in 582 yıl 9'ar aya, diğer örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 589 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 22 sanık, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dolandırıcılık ve örgüt üyeliği suçlarından yargılanan medikal muhasebeci tutuklu sanık Funda Özen savunmasında, "2019'da doktor asistanı olarak çalışmaya başladım. Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebede çalıştım. Sadece bir yıl yoğun bakım ünitesinde faturalama işi yaptım. Hiçbir şekilde dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Örgüt üyeliği suçunu da kabul etmiyorum. Dosyadaki kişilerden sadece 6 kişiyi tanıyorum. Hasan Basri'nin epikriz yazdığını sadece duydum, görmedim. Epikrizlerin mail atıldığını, doktor Fırat Bey'in de bunu kontrol ettiğini biliyorum. En son fatura için bana gönderiliyordu" dedi.

"SİYASİ OLARAK BİR YERE GELME HEDEFİM VARDI"

Tutuklu sanık Renas Kılıç, 2021'de Sağlık Bakanlığı'nda ataması yapıldıktan sonra Halk Sağlığı Merkezi'nde çalıştığını, sonrasında ise Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olduğunu söyleyerek, "Benim siyasi olarak bir yere gelme hedefim vardı. Esenyurt Belediye Başkanı Halk Sağlığı Merkezleri, Devlet hastaneleri, özel hastaneler ve muhtarlarla iletişimi sağlayabilecek birini arıyordu ve bu sorumluluğu bana vermek istedi ben de kabul ettim. Ben tutuklanana kadar Esenyurt Belediye'sinde Sağlık İşleri Müdürüydüm" dedi.

"112 BASİT BİR SİSTEM DEĞİL"

Mahkeme başkanı sanığa, bebek sevkiyle maddi kazanç sağlamakla suçlandığını hatırlattı. Sanık Kılıç bunun üzerine, "112 bu kadar basit bir sistem değil. Ben bir hastayı bir yerden alırken mutlaka bir protokol olmalı. Hiçbir hekim protokol olmadan bir hastayı almaz. Neontolog şartı var. Bana danışıyorlardı, 'Müdür bey bunlar Esenyurt'ta oturuyorlar, buraya götürelim mi' diye. Sadece hedefteki hastanelerle olan tapelerimi almışlar. Diğer hastaneleri almamışlar. Ben sağlık işlerindeyim. Ben kimin nerede olduğunu, hangi doktorun nerede olduğunu bilmem gerekiyor. Belediye başkanımın bana 'şu hastanede hangi doktor var' diye sorduğunda bunu hızlı bir şekilde söylemem gerekiyor. Benim hiçbir hastadan maddi menfaatim olmadı. Reyap, Esenyurt'a en yakın olan hastane. Orada Fırat Bey'e ulaşamamışlar. Beni arayıp 'bir hasta var, doktora ulaşamıyoruz' dediler, ben de Fırat'ı arayıp, 'seni aradılar mı' diye sordum" dedi.

"FIRAT'A BORÇ VERMİŞTİM"

Medisence Danışmanlık şirketinden kendisine gönderilen para sorulunca sanık Renas Kılıç, "O para 2019'da gelen bir para. İlk önce Fırat beye ben borç gönderiyorum. Sonrasında verdiğim borcu alamadığım için de Reyap Hastanesi'nde Özgür beye gittim, 'Fırat beyden paramı alamadım, onun maaşından borcunu bana ödeyebilir misiniz?' dedim" şeklinde cevap verdi.

"BEBEK ÖLÜMÜYLE SUÇLANMIYORUM AMA BEBEK KATİLİ İLAN EDİLDİM"

Son olarak söyleyecekleri sorulan sanık Renas Kılıç, "Basında çıkan haberlerden dolayı hem ben hem ailem, masumiyet karinesine bakılmadan linç edildi. Eşim işe gidemiyor. Bir insanın hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı. Ben bir bebeğin öldürülmesiyle suçlanmıyorum. Kamu kurum dolandırıcılığı suçundan suçlanıyorum. Benim Esenyurt Belediye Başkanı olma hedefim vardı. Buradan çıkacağımı biliyorum. Ben burdan çıktıktan sonra insanların bize bakışı nasıl olacak biliyorum. Siyasiler kendi hesaplarını yapıyor, 'bakanlığın bir açığını bulur muyuz' diye hesap yaparken ben katil damgası yiyorum. Bir insanın hayatıyla oynamak bu kadar basit mi. Ben iki depremde görev almış biriyim. Ben burada bebek katili ilan edildim. Buradan çıktığımda ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

"BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM"

İddianamede, il dışından sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt lideri Fırat Sarı ya da örgüt yöneticisi İlker Gönen'e haber vererek bebeğin anlaşmalı oldukları hangi hastaneye sevk etmek istedikleri yönünde talimat aldıktan sonra o hastaneye gerekli sevki yapabilmek için ASKOM’un algoritmasına aykırı olacak şekilde hareket ettiği iddia edilen ve kamu kurum ve kuruluşları dolandırıcılığı ve örgüt üyeliğiyle suçlanan tutuklu sanık Serdar Yüksel, savunmasında Okan Üniversitesi Hastanesinde İş Geliştirme Uzmanı olduğunu söyleyerek, "7 aydır tutukluyum. Ben örgüt üyesi değilim. Örgütün olduğunu bile basından öğrendim. Beraat edeceğime inanıyorum çünkü örgüt ile ilgili bir bağım yoktur. 23 yıldır sağlıkçıyım. Sağlık Bakanlığımız ve alt birimleri öyle güzel bir sistem kurmuşlar ki, herhangi bir açık çıksa hemen kapatıyorlar" dedi.

"TEŞEKKÜR BAZINDA PARA ALDIM"

Para alıp alınmadığı sorulan sanık Yüksel, "Gıyasettin Mert Özdemir ile Fırat Sarı'dan 10-12 kez para aldım. Hastalar için verilen paralar değildi. Hasta başı para almadım. Hastaneler teşekkür bazında da para yollarlar" diyerek, Fırat Sarı'dan aldığı parayı 'borç' diyerek savundu. Sanık, hasta sevklerine ilişkin, "Benim yaptığım yönlendirmelerden İstanbul 112'nin haberi var" dedi.

BAŞKAN: "HASTANE SORULUYOR DOKTORU ANLATIYORSUN"

Savcı, sanık Yüksel'in sulh ceza hakimliğinde söylediği, "Mert isimli şahsın düğünü olacaktı ona borç verdim. O da borcunu geri verdi" ifadeyi sordu. Sanık önce "doğru" dedi sonra "Hiç borç alıp verme olmadı" dedi. Sanık Yüksel, mahkeme başkanının sorularına sık sık çelişkili ifadeler verdi. Avukatın sorusuna da alakasız cevap veren sanığa mahkeme başkanı, "Net şekilde cevap ver. Çok uzatıyorsun. Sana hastane soruluyor, oradaki doktoru anlatıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

PARA ALDIĞI İÇİN UTANÇ DUYMUŞ

Sanık Serdar Yüksel, savcılıkta Gıyasettin Mert Özdemir'in hesabından kendi hesabına gelen paralar ile ilgili sorulara ilişkin susma hakkını kullanmıştı. Duruşmada sanığa bu konuda neden susma hakkını kullandığı soruldu. Sanık ise utanç duyduğunu için sustuğunu söyledi. Utanç duyma sebebinin, aldığı paralarla ilgilisinin olup olmadığı sorulan sanık Yüksel, "Evet" diye yanıt verdi.

"FIRAT SARI BANA VEKALET VERDİ"

Tutuklu sanık Sümeyye Nur Taşçı, "Fırat Sarı'nın asistanıydım. Herhangi bir örgüte üye değilim. Doktor beyin kaşesini kullanmak gibi bir şeyim olamaz. Epikiz doldırmayla ilgili de doktor bey beni arayıp hasta kabul etmemi söylüyordu, ben de hemşireye söylüyordum. Benim hastayla iletişimim, hastayı kabul etme gibi bir yetkim yok" dedi. Sanık Taşçı, "Fırat beyin kendi muhasebecisi vardı. Faturalarla ilgili konuşmam geçiyor. Fırat beyin bende vekaleti var. Evde Bakım Hizmetleri diye bir bölüm var. Ben asistan olarak anlaştığımda bana bu birimi açmak istediğini söyledi. Gerekli evrakların alınması için de Fırat bey bana vekalet vermişti. Ben hazırladığım dosyayı Fırat beye gönderdim. Ama evraklarda eksikler olduğu için açılamadı" dedi.

"KİME NE KADAR ATACAĞIMI FIRAT SARI SÖYLÜYORDU"

Hemşirelere para göndermesiyle ilgili soruya yanıt veren sanık, "Fırat Sarı ödemeleri tek tek gönderemediği için asistanı olarak benim atmamı söyledi ve kime ne kadar atacağımı söyledi. Ücretleri ben gönderiyordum. Medisence ile ilgili herhangi bir işlemim olmadı, hesap hareketleriyle ilgili bir işlemim olmadı. Motivasyon ücreti diyorlar ya, aslında hiçbiri doğru düzgün anlatamadı bunu. Hemşirelik basit bir iş değil. Özel hastaneler bazında söylüyorum 3 hasta bakmanız gerekiyorsa 4 hasta bakıyorsunuz, 2 dosya bakmanız gerekiyorsa 4 dosya bakıyorsunuz. Bunu dosya olarak söylüyorum ama daha fazla bir iş yükü var. Fırat bey kimseyi kaybetmek istemediği için bu paraları ödüyordu. 'Bu hastaneden çıkma, bu ay sana şu kadar fazla para vereyim bu ay idare et' parasıydı aslında motivasyon parası denilen paralar" dedi.