Yenikapı'da denizde ceset bulundu
Fatih Yenikapı'da sudan bir ceset çıkarıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Yenikapı Sahili’nde suyun üzerinde ceset olduğunu gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Sabah saatlerinde çevredeki yurttaşlar tarafından fark edilen ceset, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı.
Ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.
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