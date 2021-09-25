Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 08:30

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

Ayrıntılar geliyor...