Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Son dakika... Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.
Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."
Ayrıntılar geliyor...
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