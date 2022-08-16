Adana'da bir kişi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Adana'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanan Fesih Koyun (39) hayatını kaybetti. Koyun'u otomobille hastaneye götüren 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Yeşiloba Mahallesi'nde, 16 Ağustos Salı günü saat 05.30 sıralarında Fesih Koyun ile sokakta karşılaştığı M.E. (19) ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 kişi, Koyun'u karnından ve göğsünden bıçakladı.
KURTARILAMADI
2 şüpheli, ağır yaralanan Fesih Koyun'u daha sonra otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis, hastanede şüpheli tavırlar sergileyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen 2 kişi, burada Fesih Koyun'u bıçakladığını itiraf etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Dolar/TL TCMB faiz kararına odaklandı
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- 'Kıyamam ben sana'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- Soyundu, tekbir getirdi, bomba var dedi