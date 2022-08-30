Yer: Afyonkarahisar... Oğlunu darbeden kişiyi öldürdü!
Afyonkarahisar’da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden oğlunu darbeden kişiyi silahla vurarak öldürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi ve oğlunun darbedilmesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.
Merkeze bağlı Beyyazı beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K. (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darbetti.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Durumu öğrenen Y.Y ise Afyonkarahisar'daki Erenler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K'yla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan K.K. ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri Y.Y'yi gözaltına aldı, suç aletine el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban, Peker’i doğruladı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı