Yer: Arnavutköy... Kamyonet kasasındaki kaçak göçmenler yakalandı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:30

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:32

Merkez Mahallesi Tepeören sokakta, dün gece saatlerinde, bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu kişilerin bindiğini görenler, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 göçmen ve kamyonetin şoförünü yakaladı. Polisin geldiğini gören bazı göçmenler kaçmaya çalışırken yakalandı.

Polisin kaçak göçmenlerin yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.