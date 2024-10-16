Yer Beylikdüzü: Darbedip çöp tenekesine attılar
Beylikdüzü’nde bulunan bir parkta, elini cinsel organına götürerek uygunsuz davranışlar sergilediği görüntülenen bir şahıs, çevredekilerce darbedilip çöp tenekesine atıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parktaki bir bankta oturan kimliği belirsiz bir erkek şahsın, elini cinsel organına götürüp uygunsuz hareketler sergilediği görüldü.
Şahıs çevredekilerce önce uyarılıp sonra da darbedildi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülere göre, şahıs daha sonra park kenarında bulunan çöp tenekesine atıldı.
Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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