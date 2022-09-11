Yer: Beyoğlu... Müşteri gibi geldi, kasayı boşalttı
İstanbul Beyoğlu'nda bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların dikkatin dağınıklığından faydalanarak kasadaki parayı alıp kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Galata Kulesi yanında bulunan bir büfede 9 Eylül Cuma gecesi müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasa bölümüne geçti. Etrafı kontrol eden şüpheli, kasadaki paraları cebine doldurup oradan ayrıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Kasayı açınca soyulduklarını anlayan çalışanlar, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüpheliyi bulmak için görüntüleri sosyal medyaya da yükledi.
Hırsızlık büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde büfeye giren kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kasayı açtığı görülüyor. Paraları cebine dolduran şüpheli, olay yerinden uzaklaşıyor.
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