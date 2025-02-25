Yer Bolu...10 kişinin yaşadığı ev küle döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bolu’da gece saatlerinde 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
Yangın, Dörtdivan ilçesi Dülger köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kerim ve Ahmet Yastımoğlu kardeşlere ait 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Yangında evde bulunanlar tahliye edilmeye başlandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Evden çıkarılamayan Fatma Yatsımoğlu hayatını kaybetti. Yangında evde yaşayan bir başka kişi ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. İki katlı ahşap ev küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- 'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme
- Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme