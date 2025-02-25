Yer Bolu...10 kişinin yaşadığı ev küle döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bolu’da gece saatlerinde 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Yer Bolu...10 kişinin yaşadığı ev küle döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:15

Yangın, Dörtdivan ilçesi Dülger köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kerim ve Ahmet Yastımoğlu kardeşlere ait 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Yangında evde bulunanlar tahliye edilmeye başlandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evden çıkarılamayan Fatma Yatsımoğlu hayatını kaybetti. Yangında evde yaşayan bir başka kişi ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. İki katlı ahşap ev küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #bolu #Yangın

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