Yer Bursa... Eve giren tilki aileyi rehin aldı
Bursa'da eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken (DASKUT) Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin müdahalesi sonucu tilki yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bir eve yaralı bir tilkinin girdiği ve ailenin evde mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ve DASKUT harekete geçti.
Yaklaşık 4 saat boyunca evde mahsur kalan aile, DASKUT ekiplerinin mutfağa sığınan yaralı tilkiyi güvenli şekilde yakalamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.
İlk müdahalesinin ardından Osmangazi Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne götürülürken tilkinin ön ayağında açık yarası ve muhtemel araç çarpması sonucu acıyla birlikte bir eve sığındığı tahmin edildi.
4 saat boyunca evde tilki, tarafından rehin alınan aile olaydan sonra DASKUT ekibine teşekkür etti.
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