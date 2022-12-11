Yer: Büyükçekmece... Eşine tokat atan erkeği, çevredekiler darbetti
İstanbul Büyükçekmece'de eşine tokat atan erkeğe çevredekiler tekme tokat saldırırken, bir kişi ise yerden aldığı kaldırım taşını attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
10 Mayıs Mahallesi'nde, geçen perşembe günü sokakta bir çift arasında tartışma başladı. Tartışmada sırasında ismi öğrenilemeyen erkek, iddia göre eşine tokat attı.
TOKAT ATAN ERKEĞİ DARBETTİLER
Olayı gören çevredeki gençler, eşine tokat atan erkeğe tekme tokat saldırırken, bir kişi de yerden aldığı kaldırım taşını attı. Bu sırada eşini darbedilirken gören kadın, çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı.
Bir süre sonra darbedilen kişi yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Kavgayı ayırmaya çalışan Duran Uzun, "Ben dükkanda oturuyordum, gürültü çıktı. Baktım, genç çocuklar birisine saldırdı. 'Ne oldu' dedim 'Hanımını dövdü' dediler. Hanımına tokat vurmuş, gençler de lise öğrencileriydi herhalde. Bizde buradan defolun dedik dağıldılar" diye konuştu.
ESENYURT'TA ÇOCUKLU KADINA BÖYLE TOKAT ATTI
Esenyurt'ta ise bir AVM'de bebek arabası ile ilerleyen çift tartışmaya başladı.
Tartışma ilerleyince sinirlenen kişi, yanındaki kadına tokat attı. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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