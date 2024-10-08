Yer Çorum... 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını bıçakladı!
Çorum'da anne ve babasını bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, B.U, Kale Mahallesi Ata 3. Sokak'ta bulunan ikametlerinde anne ve babası ile tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.U, bıçakla annesi Ş.U. (32) ile babası H.U.'yu (43) yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: #çorum #bıçaklı saldırı
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