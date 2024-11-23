İstanbul Sultangazi'de 'aile' vahşeti: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı!

Sultangazi'de kardeşler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri önce ağabeyini ardından ayırmaya çalışan annesiyle kardeşini bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Sultangazi'de 'aile' vahşeti: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı!
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:32

Yunus Emre Mahallesi'nde dün akşam saat 19,30 sıralarında, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı.

Kardeşlerin kavgası sokakta da devam ederken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan anne A.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması sürüyor.


Etiketler: #bıçak #Sultangazi

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