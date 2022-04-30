Yer Diyarbakır: Doktorun park halindeki aracının lastikleri çalındı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:16

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. İpek Çağır, önceki gün 34 PJ 9189 plakalı aracını park ederek hastanedeki 24 saat sürecek nöbetine başladı.

Nöbetinin bittiği sabah çevredekilerin haber vermesi üzerine aracını park ettiği yere gelen Çağır, otomobilini, 4 lastiğinin çalınmış ve parke taşı üzerine bırakılmış buldu.

Olayı duyduğunda "Şaka yapıyorsunuz" diye tepki verdiğini belirten Çağır, şöyle konuştu:

"Sabah 8 gibi sorumlu hemşirem beni arayıp 'Hocam polisler size ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyor, aracınızın 4 lastiği çalınmış' dedi. Şok oldum, inanamadım ve hemen balkona çıktım. Araca baktım güvenlik görevlileri ve asistan arkadaşlar aracın başındaydı. Apar topar aşağı inip baktık 4 tekerlek jantlarıyla beraber yoktu. İlk başta kabullenemedim, çünkü biz hastanede özveriyle çalışırken böyle bir durumun yaşanması çok kolay olmadı benim için."