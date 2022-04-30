Yer Diyarbakır: Doktorun park halindeki aracının lastikleri çalındı
Diyarbakır'da park halindeki otomobilin 4 lastiği çalındı. Aracın sahibi Dr. İpek Çağır, olayı duyduğunda şaka yapıldığını düşündüğünü belirtip "Şok oldum, inanamadım" dedi.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. İpek Çağır, önceki gün 34 PJ 9189 plakalı aracını park ederek hastanedeki 24 saat sürecek nöbetine başladı.
Nöbetinin bittiği sabah çevredekilerin haber vermesi üzerine aracını park ettiği yere gelen Çağır, otomobilini, 4 lastiğinin çalınmış ve parke taşı üzerine bırakılmış buldu.
Olayı duyduğunda "Şaka yapıyorsunuz" diye tepki verdiğini belirten Çağır, şöyle konuştu:
"Sabah 8 gibi sorumlu hemşirem beni arayıp 'Hocam polisler size ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyor, aracınızın 4 lastiği çalınmış' dedi. Şok oldum, inanamadım ve hemen balkona çıktım. Araca baktım güvenlik görevlileri ve asistan arkadaşlar aracın başındaydı. Apar topar aşağı inip baktık 4 tekerlek jantlarıyla beraber yoktu. İlk başta kabullenemedim, çünkü biz hastanede özveriyle çalışırken böyle bir durumun yaşanması çok kolay olmadı benim için."
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- 'Arınç da ikna olmuş' deyip paylaştı
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım
- Köy kahvesinde 'fişleme'li GBT
- 'Evren darbesinde bile yaşanmayan sonuçla karşılaşırız'
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
- Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım davasında yeni gelişme