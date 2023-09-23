Esenyurt'ta korkutan yangın... 16 katlı binadan alevler yükseldi!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:20

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:14

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde bulunan16 katlı bir apartmanın 8'inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

İçerideki alevleri gören Arslan Arslan, yangının çıktığı odadaki 5 yaşındaki oğlu A.A.'yı dışarı çıkardı. Arslan, o sırada yakınlarını da arayarak yardım istedi. Dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri oğlunu çıkarırken ayaklarından yaralanan Arslan Arslan ile dumandan etkilenen eşi Çiğdem Arslan'ı ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Oğlunun evinde yangın çıktığını duyan Nihat Arslan, olay yerine geldi.

"ÇOCUKLARIN SAĞ ÇIKMASI BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Yangından kurtarılan torununu kucağına alan Arslan, yangını torununun çıkardığını belirterek Nihat Arslan, şöyle konuştu:

"Bilmiyorum nasıl yaptığını ama yangını bu çıkarmış. Babası hastaneye gitti. Ayaklarında yara var. Biraz yaramaz bir çocuk, bu yapmış. Buradan çocukların sağ çıkması beni çok duygulandırdı. Benim için dünyalara bedel. Tüm ailelere uyarı olsun. O kadar tembihliyorum ki, çok dikkat ediyorum."

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.