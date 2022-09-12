Yer: Esenyurt... Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar
İstanbul Esenyurt’ta 3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbedip bıçakladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde, 11 Eylül Pazar saat 17.30 sıralarında baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol almaya başladı. Bir süre sonra baba ve oğlu yol kenarında idrarını yaptı.
BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI
Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. baba ve oğlunu uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir saldırgan eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlu yaraladığı belirlenen Uğur Y.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak, gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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