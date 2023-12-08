Yer Gaziantep... Yolcu servisi vince çarptı: 9 yaralı

Gaziantep'te yolcu servisinin vince çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 15:32
Yer Gaziantep... Yolcu servisi vince çarptı: 9 yaralı
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Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı.

Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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