Bursa'da korkunç kaza... Metro inşaatı nedeniyle kazılan 'çukura' düştü
Bursa’da Semih Ünal’ın kontrolünü kaybettiği otomobil, metro inşaatı nedeniyle kazılan çukura düştü. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ünal, yaralandı.
Feci kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi.
3 METRE DERİNLİKTE
Semih Ünal’ın kontrolünü kaybettiği 16 AOD 555 plakalı otomobil, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattı yapım çalışması nedeniyle kazılan 3 metre derinlikteki çukura düştü.
Otomobilde sıkışan Ünal, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Ünal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
HAYATİ TEHLiKESI YOK
Ünal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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