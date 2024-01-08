Yer: İstanbul! Sahile akbaba indi... Yurttaşlar şoke oldu

Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:14

Güncelleme: 08.01.2024 - 13:14

İstanbul'un Kartal ilçesinde göç ettiği sırada yorgun düşen akbaba Kartal sahilinde aydınlatma direğinin üzerine kondu.

Akbabayı fark eden yurttaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler önlem alarak akbabayı direkten indirmek istedi.

KARGALAR SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Sahilde bir müddet durduktan sonra aydınlatma direğine çıkan akbabaya kargalar saldırmaya çalıştı. Direk üzerinde bir süre bekleyen akbaba uçarak gözden kayboldu. Yurttaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile çekti.

"AYAĞINDA HALKA VARDI"

Sahilde akbabayı gören Abdullah Güneyli, “Bir buçuk saat önce yürüyüş yapıyordum. Yerde yaralı bir akbaba gördüm. 112’yi aradım itfaiyeye haber verdik. Kargaların akbabanın üzerine üşüştüğünü gördük. İtfaiyeden arkadaşlar gelince akbaba uçtu. Hala da şu anda kovalıyorlar. Ayağında da bir halka vardı. Büyük bir ihtimal yabancı menşe ile bir ülkenin kontrolünde olan bir hayvandı” dedi.

Öte yandan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Tüydeş, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da şu sıralar çok ilginç bir misafir var. Bu kara akbaba Bulgaristan’da halkalanmıştı. Bir kaç gündür Büyükçekmece kırsalındaydı. Bugün fırtınayla birlikte şehrin içine kadar sürüklenmiş. Bir şeylerin ters gittiği kesin zira bu kuşu deniz kenarında görmek çok garip!"