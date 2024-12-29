Yer İstanbul... 'Yan baktın' diyerek 2 kişiyi vurdu!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 12:22

Güncelleme: 29.12.2024 - 12:22

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde 23 Aralık gecesi yaşanan olayda, 2 kişi yan bakma nedeniyle tartıştıkları şahısların silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan C.K. ve C.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganların aracının plakasını tespit etti. Araç içerisinde 2 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda araçtaki şüphelilerden İ.Ö. Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ikamet adresinde, B.E. ise Esenyurt Saadetdere’de çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

B.E.’nin işyerinde yapılan aramalarda, 140 adet uyuşturucu hap, 6 bin 400 lira ile birlikte olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken olayın yan bakma nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.