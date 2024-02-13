Yer İzmir... Şüphe üzerine durdurulan kişi hükümlü çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin, hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 07:55
Yer İzmir... Şüphe üzerine durdurulan kişi hükümlü çıktı
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İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına amacıyla sürdürdükleri denetleme sırasında bir kişinin davranışlarından şüphelendi.

Durdurulan H.B.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) araştırmasında hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
 


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