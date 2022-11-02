Yer: İzmit... Otomobilden rastgele ateş açan 2 kişiye gözaltı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:08

İzmit'te B.K. ve E.S., seyir halindeki otomobilin penceresinden etrafa rastgele ateş açtı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Görüntüleri inceleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ateş eden 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

B.K. ve E.S., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.