Yer Kahramanmaraş... 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı!

Afşin ilçesinde bulunan bir kuyumcunun camını kırarak 33 bilezik çalan hırsız tutuklandı. Zanlının çaldığı 33 bilezikten 30'unun imitasyon olduğu belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:38
Yer Kahramanmaraş... 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan işyerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

SADECE 3'Ü ALTIN ÇIKTI!

Ekipler tarafından yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

Polis, işyeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı aktarıldı.


Afşin altın gözaltı güvenlik kamerası hırsız hırsızlık kahramanmaraş Kuyumcu Operasyon şüpheli

İlgili Haberler

'Polisim' dedi, üstünü aradığı kişinin 17 bin dolarını çaldı!

'Polisim' dedi, üstünü aradığı kişinin 17 bin dolarını çaldı!
Dükkânı basıp yanlış kişiyi kaçırdılar, 'kusura bakma' deyip geri bıraktılar!

Dükkânı basıp yanlış kişiyi kaçırdılar, 'kusura bakma' deyip geri bıraktılar!
Sahte ve düşük ayarlı altın imal edip kuyumculara satan çeteye operasyon: 28 şüpheli yakalandı

Sahte ve düşük ayarlı altın imal edip kuyumculara satan çeteye operasyon: 28 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler