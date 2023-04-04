Yer Kahramanmaraş... 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı!
Afşin ilçesinde bulunan bir kuyumcunun camını kırarak 33 bilezik çalan hırsız tutuklandı. Zanlının çaldığı 33 bilezikten 30'unun imitasyon olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan işyerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
SADECE 3'Ü ALTIN ÇIKTI!
Ekipler tarafından yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.
Polis, işyeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.
Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı aktarıldı.
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