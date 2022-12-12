Yer Karaman... Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti
Karaman'da bir fabrikada Salih A. isimli şahıs, tartıştığı mesai arkadaşına bıçakla saldırarak kulağını kesti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Karaman'da bir makine fabrikasında çalışan Salih A., tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşılaştı.
İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.
KULAĞI YENİDEN DİKİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi.
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