Site güvenlik görevlisi, mesai arkadaşını 'bıçaklayarak' öldürdü

02 Aralık 2022 Cuma, 15:18

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E. ile aynı lojmanda kaldığı öğrenilen mesai arkadaşı Kenan Maral (29) arasında iddiaya göre "horlama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E'nin, arasında husumet bulunan ve aynı konteynerde kalan Maral'ı birçok yerinden bıçakladığı iddia edildi.

KURTARILAMADI

Şüphelinin olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Maral'ın cenazesi ise polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.