Yer: Mersin... Muhtarın evini ve aracını kurşunlayan 2 kişi tutuklandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, mahalle muhtarının evinin ve aracının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma'nın evi ve aracı 8 Ekim'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı.
Salma'nın ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin araştırması sonucu olayı gerçekleştirenin Y.K, azmettirenin ise kocası "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklu bulunan N.T. olduğu belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Y.K. ve N.T. operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Türbe Mahallesi Muhtarı Salma, gazetecilere, suçluların yakalanarak adalete teslim edildiğini belirterek, "Mahallemizde uyuşturucuya karşı bir çalışma yaptık. Bundan rahatsız olan kişiler gelerek evimizi ve aracımızı kurşunladı. Emniyetimiz gereken çalışmayı yaparak suçluları yakaladı. Polislerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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