Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama!
Osmaniye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.E., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu A.E.’nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan şüpheli, Bahçe ilçe merkezinde kaldığı adrese 19 Kasım’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., tutuklandı.
Etiketler: #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü #osmaniye
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