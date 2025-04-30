Yer: Samsun... Baba ve oğluna 'tefecilik' iddiasıyla gözaltı

Samsun’da düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonunda C.K., (67) ve oğlu A.K. (34) gözaltına alındı.

Yer: Samsun... Baba ve oğluna 'tefecilik' iddiasıyla gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, faiz karşılığında borç para verdikten sonra bu durumu gizlemek için satışı yapmış gibi gösterip, senet imzalattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çarşamba, İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili A.K., (34) ve babası C.K., (67), ‘Tefecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #Tefecilik

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