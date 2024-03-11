Dilenci kılığıyla girdikleri binalarda hırsızlık yaptılar

Samsun'da dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:58
Dilenci kılığıyla girdikleri binalarda hırsızlık yaptılar
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Samsun'da düzenlenen operasyonla, dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yaptı.

Cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla girdikleri binalardan, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarının dil düşürme yöntemi ile açılıp ikamet içerisindeki eşyalar dağıtılmadan, yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 125 bin lira çaldıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda, aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından suça sürüklenen çocuklar salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ile R.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y, B.V, P.A. ve Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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