Yer: Sultangazi... Lastik hırsızı bu kez de 'deterjan' çaldı
İstanbul Sultangazi'de iki hırsızlık şüphelisinin girdikleri marketten deterjan çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden birinin geçen perşembe günü bir binadan otomobil lastiklerini çaldığı, lastiklerle yürüdüğü sırada sahibinin yakalayarak, darbettiği kişi olduğu ortaya çıktı.
Sultançiftliği Mahallesi'nde, 18 Aralık Pazar günü saat 17.30 sıralarında alışveriş bahanesiyle bir markete gelen iki kişi, bir süre temizlik ürünlerinin bulunduğu reyonu inceledi.
Kısa bir süre sonra ise hırsızlık şüphelileri, reyondan deterjan çaldı. Şüpheliler, çaldıkları deterjanlarla birlikte marketten koşarak ayrıldı.
ÇALDIĞI LASTİKLERİN SAHİBİ TARAFINDAN DARBEDİLMİŞTİ
O anlar marketin güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden birinin 15 Aralık Perşembe günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binadan lastik çaldığı ileri sürülen kişi olduğu ortaya çıktı.
Yine güvenlik kamerasına yansıyan lastik hırsızlığında şüphelinin iki otomobil lastiğini çaldığı, çaldığı lastiklerle yolda yürüdüğü sırada lastiklerin sahibi Hasan Tilaver'in fark edip, yakaladıktan sonra darbettiği kişi olduğu ortaya çıktı.
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