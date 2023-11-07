Yer Tunceli... Beslediği tilki telefonunu alıp kaçtı!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir lokantanın bahçesinde yemek artıklarını tilki ile paylaşmak isteyen yurttaş, telefonunu tilkiye kaptırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:07
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Tunceli'de lokanta yakınlarına gelen tilkiye yemek artıklarını veren Hüseyin Çınkılıç isimli yurttaş o anları telefonu ile kayıt altına almak istedi.

TELEFONU ALIP KAÇTI

Tilki karnını doyurduktan sonra bir anda telefonu alarak uzaklaşmaya başladı. Çınkılıç, tilkinin peşinden koşarak telefonunu kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Tunceli tilki

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