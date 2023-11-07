Yer Tunceli... Beslediği tilki telefonunu alıp kaçtı!
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir lokantanın bahçesinde yemek artıklarını tilki ile paylaşmak isteyen yurttaş, telefonunu tilkiye kaptırdı.
Tunceli'de lokanta yakınlarına gelen tilkiye yemek artıklarını veren Hüseyin Çınkılıç isimli yurttaş o anları telefonu ile kayıt altına almak istedi.
TELEFONU ALIP KAÇTI
Tilki karnını doyurduktan sonra bir anda telefonu alarak uzaklaşmaya başladı. Çınkılıç, tilkinin peşinden koşarak telefonunu kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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