Yer: Üsküdar... Garajın önüne park eden aracın aynalarını ve sileceklerini böyle kırdılar!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:55

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:02

Üsküdar'da 2 kişinin garaj önüne park edilen otomobilin aynalarını ve sileceklerini kırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Zeynep Kamil Mahallesi'nde garajın önüne çekilen bir otomobil nedeniyle 2 kişi kendi araçlarını güçlükle yola çıkardı.

AYNASINI VE SİLECEKLERİNİ KIRDILAR

Bu duruma sinirlenen 2 kişi, garajın önüne çekilen otomobilin aynalarını ayaklarıyla, sileceklerini ise elleriyle kırdı. Olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.