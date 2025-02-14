Yer: Üsküdar... Garajın önüne park eden aracın aynalarını ve sileceklerini böyle kırdılar!

Üsküdar'da iki kişi, garaj önünde park eden bir otomobilin aynalarını ve sileceklerini kırdı. Olay anı kameralara yansıdı.

Yer: Üsküdar... Garajın önüne park eden aracın aynalarını ve sileceklerini böyle kırdılar!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:55

Üsküdar'da 2 kişinin garaj önüne park edilen otomobilin aynalarını ve sileceklerini kırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Zeynep Kamil Mahallesi'nde garajın önüne çekilen bir otomobil nedeniyle 2 kişi kendi araçlarını güçlükle yola çıkardı.

AYNASINI VE SİLECEKLERİNİ KIRDILAR

Bu duruma sinirlenen 2 kişi, garajın önüne çekilen otomobilin aynalarını ayaklarıyla, sileceklerini ise elleriyle kırdı. Olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #Üsküdar #garaj

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