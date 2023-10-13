Yer: Üsküdar... Motor yağı dökülen yolda kaydı, hastanelik oldu

Üsküdar'da seyir halindeki minibüsten dökülen motor yağı nedeniyle kayganlaşan yolda ayağı kayan kadın yere düştü. Kafasını yola çarpan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının düşme anı ise, motosikletlileri uyarmak için video çeken bir kurye tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:10
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Ünalan Mahallesi, Ayazma caddesi üzerinde, dün 10.45 sıralarında cadde üzerinde ilerleyen servis minibüsünden yola yağ döküldü. Cadde üzerinde kurye olarak çalışan Mert Bektaş, diğer motosiklet kullanıcılarının dikkatli olması için video çekmeye başladı.

Bektaş'ın görüntü aldığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yağ birikintisine bastığı anda yere düştü. Kafasını sert şekilde yola vuran kadın vatandaşlar tarafından taksi ile hastaneye götürüldü. 

"NALBURDAN TOPRAK ALIP BİZ DÖKTÜK"

Olay anını çeken Mert Bektaş, "Cadde üzerinde yağ gördüm. Ben burada moto kuryeyim. Arkadaşları uyarmak için video çekiyordum. Videonun sonunda teyzenin düştüğüne şahit oldum. Sert şekilde kafasını vurdu. Bu kameraya yansıdı. Kendisine yardımcı olduk. Teyze taksiye binip gitti. Yolda hala yağ var. Gördüğünüz gibi, yetkililere bildirdik ilgilenen olmadı. Nalburdan toprak alıp biz döktük" dedi. 


Üsküdar

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