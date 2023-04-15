Yer Zonguldak... Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:14

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:14

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kasımlı köyü Ölüce mevkiinde bir yurttaş, sabah saatlerinde ilçe dışından gelen şahıslar tarafından yola bırakılan yaklaşık 40 köpeği fark etti.

"40 CİVARINDA KÖPEK ÖLÜME TERKEDİLDİ"

Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan köpeklerin bölgede beslenme kaynaklarının olmamasından dolayı bazı hayvanların can çekiştiğini bildiren yurttaş, "40 civarında köpek atılmış ve ölüme terk edilmiş. Yazık günahtır, buraya yetkililerin el atması lazım. Bu sabah bunlar buraya bırakılmış. Kimisi can çekişiyor, bazı köpekleri arabalar çiğnemiş. Resmen ölüme terk edilmiş bunlar. Bunlar barınak köpekleri, muhtemel ilçe dışından getirilmiş. Hayvanların yiyebileceği bir şey yok. Çevrede yaşayan kimse de yok. Yerleşim yerine uzak. Bu hayvanların burada hayatta kalması mümkün değil. Su yok ve yiyecek yok" dedi.

Alaplı Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Belediye tarafından bırakıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Alaplı Belediyesi, tüm bölgede hayvanlara sahip çıktıklarını, sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürmesine karşın her geçen gün sayısı daha da artan köpeklerin çevre il, ilçe ve köylerden getirilerek şehre bırakıldığı belirtildi.

Köpeklerin bir kısmında kulak küpelerinin olduğu gözlenirken, diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildikleri tahmin ediliyor.



