Yere tükürdü, uyaranları bıçakladı
Samsun'un Bafra ilçesinde 'yere tükürme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. ve Tolga Ş. caddede yere tüküren Şener T.'yi ikaz etti.
Çıkan tartışmada Şener T. kendisini ikaz eden Ahmet D. ve Tolga Ş.'yi bıçakladı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Tolga Ş., ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Şener T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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