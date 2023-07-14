Yerebatan Sarnıcı'nda 'kimyasal koku' paniği

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:18

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:18

Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde, önceki gün saat 17.30 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke Başkonsolosu ve Konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı.

İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.