Yerel Medya Çalıştayı'nda 'Fahrettin Altun' göndermesi: "Basın kartları İletişim Başkanlığı tarafından iptal ediliyor"

16 Ekim 2021 Cumartesi, 13:45

Yerel medyanın sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı kısa adı "Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021" olan çalıştay, Marmaris Belediyesi öncülüğünde başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15-17 Ekim tarihleri arasında "Anadolu Buluşması-Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri Yuvarlak Masa Toplantısı" isimli çalıştaya CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

60 ŞEHİRDEN 300’E YAKIN GAZETECİ

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, basın meslek örgütlerinin katkılarıyla Belediyenin ev sahipliğinde düzenlenecek "Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021" çalıştayına, 60 şehirden 300'e yakın gazetecinin kayıt yaptırdığı belirtilmişti.

Çalıştayda ilk konuşmayı ev sahibi sıfatı ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Oktay, Marmaris'in bu yaz yaşadığı büyük yangın felaketine dikkat çekerek, iddiaların aksine bu alanları imara açacak her türlü girişimin önünde çok sert bir şekilde duracaklarını söyledi. Oktay, büyük yangın felaketinin bütün yönleriyle Türkiye ve dünyaya aktarılmasında büyük katkı sağlayan basın mensuplarına da teşekkür etti.

ÖZKAN: GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bir çalıştay olacağını ifade ede CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise “Sorunlarımızı yerelde çözebilmek amacıyla bir araya geldik. 2 yıl önce 2018 yılında bu konuda bir çalıştay daha yapmıştık. Şimdi sorunlarımızın hangi aşamaya geldiğini burada göreceğiz. İnsan oranında akciğer hangi görevi görüyorsa; medya ülkelerde o görevi görür. Yani nefes almamamızı, denetlememizi ve toplumu şekillendirirken kaynaklarının nasıl harcandığını görebilmemizi sağlar biz medyanın sesine, özgürlüğüne olan inancımız var. Bu çalıştayda geleceğe daha güvenle bakacağımızı, daha umutla bakacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hep beraber olacağız. Türkiye’yi güzel umutlar, hepimiz için yerelde özgürlüğümüzü büyütecek çözüm önerilerini sunacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

'MARMARİS’TEKİ YANGININ DUYURULMASI DAHİ SUÇ'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazeteciliğin zor zamanlardan geçiyor sözünü gölgesi altında toplantı yapıldığını hatırlatarak, “Burada yaşana her sorunun evrensel gazetecilik sorunları olduğunu biliyoruz. Marmaris’teki yangının duyurulmasının dahi suç sayıldığı dönemde gazetecilik yapıyoruz” dedi.

Güneş; basının işsizlik, yasaklar gibi sorunlarla karşılaştığını hatırlatarak, “İçinde bulunduğumuz bu durum dünyanın diğer ülkeleri arasında kıskanılacak bir durum olmadığını ortaya koyuyor” diye vurguladı. Güneş, şunları söyledi:

“İktidarın basın sektörünün yüzde 90’ına hakim olduğu ülkemizde, gazetecilik hala güçlü bir damara sahip. Meslektaşlarımız görevlerini yapma uğraşındalar, bunu yaparken de büyük bedeller ödüyorlar. Basın sektöründe 12 bine yakın işsiz meslektaşımız var. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkını sağlamaya çalışırken, yoksulluk sınırındaki maaşlarla mücadele ediyorlar. Gazeteciler dönemlerinin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla, gazeteciliğin suç olmadığını söylüyoruz. Gazetecilik, bütün bu güç koşullara rağmen hala ayaktadır, ayakta kalmaya da devam edecektir. Meslektaşlarımız, bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklardır.”

SARI BASIN KARTI ÇAĞRISI

Çalıştayın açılış bölümünde konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yerel basının ekonomik sorunlarına dikkat çekti. Gappi, sarı basın kartının de geri getirilmesi çağrısı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de açılış konuşmasında 2018 yılında yapılan ilk çalıştaya dikkat çekerek, "İlk çalıştaydan bu yana maalesef Anadolu basınının sorunları azalmadı aksine arttı. Biz özgür bir basın istiyoruz. Basın ifade özgürlüğünün tam olduğu bir Türkiye istiyoruz" dedi.