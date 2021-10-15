CHP'li Emir: Soylu'nun muhtarlarla yapmayı planladığı görüşmeye katılmak mecburi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 19 Ekim'de Ankara'da muhtarlarla yapmayı planladığı toplantıya katılımın mecburi tuttuğunu açıkladı. Emir; sosyal medya hesabı üzerinden, Ankara Valiliği'nin ilçe kaymakamlıklarına gönderdiği yazının fotoğrafını paylaştı.

Emir, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

Süleyman Soylu 19 Ekim’de Ankara’da Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla toplantı yapmayı planlıyor ama katılım mecburi.



Valilik Kaymakamlara muhtarların tamamı katılsın diyor.



Muhtarlarımızı rahat bırakın! Sizin tehdit ve yalanlarınızı dinlemekten bıktılar. pic.twitter.com/LcNGtxSQUt — Murat Emir (@muratemirchp) October 15, 2021

"Süleyman Soylu 19 Ekim’de Ankara’da Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla toplantı yapmayı planlıyor ama katılım mecburi. Valilik Kaymakamlara muhtarların tamamı katılsın diyor. Muhtarlarımızı rahat bırakın! Sizin tehdit ve yalanlarınızı dinlemekten bıktılar."

Emir'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Valilik yazısı ise şöyle:

"19 Ekim 2021 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Muhtarlar Günü Kutlama programı çerçevesinde, İlçeniz muhtarlarının tamamının saat 12:00'da Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan yemekli toplantıya katılımlarının sağlanması ve ulaşımlarının Kaymakamlığınızca gerçekleştirilmesi hususunda; Gereğini rica ederim."