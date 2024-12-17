Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti: 13 öğrencinin zehirlendiği iddia edildi

Bursa'da bir ortaokulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yedikleri yiyeceklerden rahatsızlanan 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanaya kaldırıldı.

Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti: 13 öğrencinin zehirlendiği iddia edildi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:39

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu'nda, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşarak yedi. Bir süre sonra bazı öğrenciler rahatsızlandı.

13 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen öğrencilerden 3'ü Bursa Şehir Hastanesi'ne, 6'sı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, 4 öğrenci de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerin, yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandıkları iddia edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Bursa #Yerli Malı Haftası #gıda zehirlenmesi

İlgili Haberler

18 öğrenci Yerli Malı Haftası etkinliklerinde zehirlendi

18 öğrenci Yerli Malı Haftası etkinliklerinde zehirlendi
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası neden kutlanıyor?

Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası neden kutlanıyor?
Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nasıl kutlanılır?

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nasıl kutlanılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler