Yerli Malı Haftası etkinliğinde zehirlenme skandalı: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu!

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde bulunan Şehit Aytaç Altınörs İlk ve Ortaokulu’nda skandal bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından okula getirilen yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde mide bulantısı ve halsizlik şikâyetleri görüldü. Şikâyetlerin artması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 10 öğrenci, tedbir amaçlı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.