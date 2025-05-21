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Yerlikaya açıkladı: 25 ilde operasyon, 170 tutuklama!

Yerlikaya açıkladı: 25 ilde operasyon, 170 tutuklama!

21.05.2025 13:06:00
Güncellenme:
AA
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Yerlikaya açıkladı: 25 ilde operasyon, 170 tutuklama!

Bakan Ali Yerlikaya, 58 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 334 şüpheliden 170'inin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere 58 ilde operasyonlar düzenlendi, 334 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli "oltalama" siteleri üzerinden "yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu" vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, yurttaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

"Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği", "nitelikli hırsızlık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 170'i tutuklandı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
İlgili Konular: #Operasyon #dolandırıcılık #Ali Yerlikaya

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