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Yerlikaya duyurdu: 15 ilde siber suçlara yönelik operasyon, 51 tutuklama!

Yerlikaya duyurdu: 15 ilde siber suçlara yönelik operasyon, 51 tutuklama!

26.06.2025 08:35:00
Güncellenme:
DHA
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Yerlikaya duyurdu: 15 ilde siber suçlara yönelik operasyon, 51 tutuklama!

Bakan Ali Yerlikaya, 15 ilde siber suçlara yönelik operasyonda, hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hareketi bulunan 98 şüphelinin yakalandığını, 51'inin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonun sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 15 ilde 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hareket bulunan 98 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 51'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin haklarında; "düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak", "yasa dışı bahis oynatmak" ve "yasa dışı para transferlerine aracılık etmek", "internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek", "yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak dolandırıcılık yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.
İlgili Konular: #Operasyon #siber suç #Ali Yerlikaya

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