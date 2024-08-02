Katalog suçlar nedir? Katalog suç ne demek? Instagram katalog suçlara mı takıldı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram’a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi. Peki, Katalog suçlar nedir? Katalog suç ne demek?
Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor. Peki, Katalog suçlar nedir? Katalog suç ne demek?
KATALOG SUÇLAR NEDİR?
Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.
- Kasten Öldürme
- İntihara Yönlendirme
- Göçmen Kaçakçılığı
- İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
- Çocukların Cinsel İstismarı
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
- Düşmanla İşbirliği Yapmak
- Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
- Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
- İşkence
- Müstehcenlik
- Fuhuş
- Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
- Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
- Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
- Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
- Yağma ve Nitelikli Yağma
- Soykırım Suçu
- Devlete Karşı Savaşa Tahrik
- İnsan Ticareti Suçu
- Nitelikli Yaralama
- Ağırlaşmış Yaralama
- Ağırlaşmış İşkence Suçu
- Hırsızlık
- Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
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