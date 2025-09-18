Yerlikaya duyurdu: 32 ilde IŞİD operasyonu, 51 gözaltı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 08:37:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, 32 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IŞİD terör örgütüne üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

